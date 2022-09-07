Брюссель, 7 сентября 2022, 15:53 — REGNUM Поставки природного газа из России в Евросоюз сокращены с 41% в 2021 году до 9% на данный момент. Об этом 7 сентября заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, её слова приводит газета Stampa.

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
Kuhlmann

«Российский газ, который мы покупаем по трубопроводу, сократился до 9% от общего объема импорта… в прошлом году он составлял 41%», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разделяет требования жителей Германии, которые высказывают недовольство резким ростом цен на энергоносители.