Брюссель, 7 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Поставки природного газа из России в Евросоюз сокращены с 41% в 2021 году до 9% на данный момент. Об этом 7 сентября заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, её слова приводит газета Stampa.

Kuhlmann Урсула фон дер Ляйен

«Российский газ, который мы покупаем по трубопроводу, сократился до 9% от общего объема импорта… в прошлом году он составлял 41%», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разделяет требования жителей Германии, которые высказывают недовольство резким ростом цен на энергоносители.