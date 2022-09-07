Баку, 7 сентября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) Армении 7 сентября с 08:10 до 12:40 (с 07:10 до 11:40 мск) обстреливали позиции азербайджанской армии в Лачинском районе. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Обстрелу подверглась и техника, принадлежащая компании, проводящей в указанном направлении работы по прокладке путей снабжения к подразделениям азербайджанской армии», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, под обстрел якобы попал экскаватор, который принадлежит гражданской компании. При этом сообщается, что обошлось без пострадавших и без ущерба для техники. Ответственность за обстрелы Баку возлагает на Ереван.