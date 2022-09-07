Владивосток, 7 сентября, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Нам надо смотреть в длинную. Горизонт до 2035 года в судостроении — это мелковато. Надо смотреть на горизонт 2050 года, может быть дальше. И нам надо выстраивать меры господдержки отрасли таким образом, чтобы производимое нами потом нашло свое место на внешнем рынке. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил Алексей Рахманов, генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) на пленарной сессии «Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Судостроение» в рамках Восточного экономического форума.

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

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Глава ОСК оценил развитие Амурского судостроительного завода, который входит в состав корпорации, на котором был построен новый железнодорожно-автомобильный паром «Александр Деев».

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«Люди в нашем бизнесе — самое главное. Можно вкладывать сотни миллиардов рублей, но, если не будет человека, который приложит к ним правильные руки, ничего не получится. Сохраненный человеческий потенциал является ключом ко всему происходящему на сегодняшний день. Люди — наш главный капитал, главное достояние, и мы ими безусловно гордимся», — подчеркнул Рахманов.

Кроме того, глава ОСК указал на острый дефицит кадров в судостроительной отрасли России, и что решить проблему требуется на государственном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РоссииВладимир Путин в ходе совещания по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловска-Камчатского поддержал возрождение на Дальнем Востоке судостроения и судоремонта.

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