Владивосток, 7 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Россия и Китай вскоре могут выйти на желаемый товарооборот в $200 млрд, заявил российский президент Владимир Путин 7 сентября на двусторонней встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

По словам российского лидера, товарооборот между двумя странами растёт. В 2021 году зафиксирован существенный рост на 36% — до $140 млрд. В первом полугодии 2022 года рост составил ещё 30%.

«Судя по всему, мы действительно скоро выйдем, как и хотели, на $200 млрд», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Ли Чжаньшу на пленарном заседании ВЭФ заявил об огромном потенциале сотрудничества между Россией и Китае, отметил улучшение бизнес-климата и совершенствование инфраструктуры на Дальнем Востоке.

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