Москва, 7 сентября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Соглашение о взаимном оказании медицинской помощи военным и гражданским служащим, а также членам их семей заключили Россия и Куба. Текст соглашения 7 сентября обнародован на официальном портале правовой информации.

Россия и Куба

Отмечается, что документ был составлен с учетом действующего соглашения между Россией и Кубой о военно-техническом сотрудничестве от 28 сентября 2006 год и его реализацией будут заниматься минобороны двух стран. При этом соглашение заключено на пятилетний срок с автоматическим продлением ещё на пять лет, если против этого не возражает ни одна из сторон.

«В рамках настоящего соглашения военнослужащим, гражданским служащим и членам их семей оказывается: первичная медико-санитарная помощь; специализированная медпомощь, скорая медицинская помощь», — говорится в документе.

Также указывается, что экстренная и неотложная медпомощь, плановая амбулаторная и стационарная медпомощь беспрепятственно оказываются военно-медицинскими подразделениями, частями и организациями бесплатно за счет средств стороны, оказавшей помощь. В то же время, в случае отсутствия невозможности оказания медпомощь в военно-медицинских организациях страны она должна оказываться в гражданских медучреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Кубы Мануэль Марреро призвал усилить меры по санитарной обработке окружающей среды в связи с увеличением числа случаев заболевания лихорадкой денге в стране.