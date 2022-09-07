Владикавказ, 7 сентября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В Северной Осетии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве, совершенном в 2001 году в Южной Осетии. Находившегося все это время в международном розыске задержали на территории соседней республики, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Arigus-tv.ru Задержание

Известно, что убийство 22-летнего знакомого было совершено из личной неприязни. Злоумышленник произвел выстрел из пистолета в голову, после чего скрылся с места преступления. Ему была заочно избрана мера пресечения в виде ареста, однако найти беглеца долгое время не удавалось, из-за того что он скрывался на территории Краснодарского края и Северной Осетии, меняя не только места дислокации, но и номера телефонов.

В настоящее время обвиняемый арестован, решается вопрос о его экстрадиции на территорию Республики Южная Осетия, где было совершено убийство.