Париж, 7 сентября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью на открытии 43-го конгресса в Марселе, сообщает Le Figaro.

En-marche.fr Эммануэль Макрон

«Проблема доступа к медицинской помощи будет в основе вопроса Национального совета по восстановлению», — заявил Эммануэль Макрон, оценив «неприемлемые» трудности с поиском врача.

Накануне запуска совета по восстановлению, глава государства напомнил о приоритете, придаваемом здравоохранению, и, в частности, «проблеме доступа к медицинской помощи», которая будет «на первом месте».

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства Франции Оливье Веран уверяет, что санкции против России «эффективны».

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