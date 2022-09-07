Йошкар-Ола, 7 сентября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В Йошкар-Оле продолжается мониторинг состояния атмосферного воздуха в микрорайоне «Интеграл». Очередные замеры на содержание загрязняющих веществ по жалобам местных жителей были проведены 5 сентября на прилегающей территории дома № 77 по улице Строителей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Марий Эл.

Варвара Захарова ИА REGNUM Набережная Амстердам, Йошкар-Ола

Уточняется, что при отборе проб наблюдалось задымление и ощущался запах жженой древесины.

«По результатам проведенных исследований отобранных проб обнаружено превышение максимально разовой концентраций оксида углерода в 1,8 раза», — подчеркнули в ведомстве. По остальным показателям — диоксиду азота, углероду (сажа), диоксиду серы, мелкодисперсным взвешенным частицам РМ 2,5 и РМ 10 — превышений не обнаружено.

Информация об исследовании направлена в администрацию Йошкар-Олы, Марийскую межрайонную природоохранную прокуратуру, минприроды Марий Эл, Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора, региональные управления МВД и МЧС.

В пресс-службе подчеркнули, что по результатам исследования проб, взятых в дневные часы 6 сентября по этому же адресу, превышений норм загрязняющих веществ не выявлено.

Читайте также: Жители Йошкар-Олы жалуются на неприятный запах по всему городу

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 июля по 22 августа управление Роспотребнадзора по республике отобрало 2,3 тыс. проб атмосферного воздуха в микрорайоне «Интеграл», отклонений от гигиенических нормативов не зафиксировано. Однако глава минприроды республики Алексей Киселев отмечал, что установлены предприятия, которые используют в производстве углетомительные печи. В июле–августе было внесено 29 предостережений, в том числе в адрес 20 вновь выявленных хозяйствующих субъектов и девяти, стоящих на учете в Едином государственном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

На территории промзоны в районе «Интеграла» продолжается актуализация реестра предприятий.

Читайте также: В Марий Эл создадут федеральную сеть по наблюдению за состоянием воздуха