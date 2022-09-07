Москва, , 15:44 — REGNUM «Продуктовая сделка» была инициирована и проведена под гарантией ООН под эгидой надвигающегося голода, особенно на страны третьего мира. Россию обвиняли в препятствование транспортировки зерна из б. УССР и провоцировании голода, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

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«В результате раздутой шумихи об угрозе голода в мае 2022 мировые цены на пшеницу превысили $1000 за тонну.

В июле в Турции была заключена так называемая «продуктовая сделка» в рамках которой для предотвращения голода Россия обязалась не препятствовать вывозу зерна из б. УССР, второй частью договора было отсутствие препятствий по вывозу российского зерна и удобрений.

С одной стороны, заключённая сделка сделала своё дело — цены на зерно пошли вниз. Сегодня вывезено более 2 млн тонн продовольствия, правда, по оценкам Spiegel только около пятой части вывезенного продовольствия — пшеница, остальное продовольствие то, которое используется для корма скота и производства биотоплива.

С другой стороны, заявленные официально цели не были достигнуты, по сведениям того же издания только два корабля с пшеницей были зафрахтованы для Йемена и Эфиопии, остальное продовольствие ушло в Европу. И тут еле удаётся удержаться от иронии по поводу приоритетов, равных возможностей и исполнения целей устойчивого развития (ЦУР). Не выполняется и часть сделки относительно российского зерна и удобрений.

Однако эта ситуация является наглядным примером того, что «голодная истерия» весны 2022 года была направлена не на решение реально существующих проблем обеспечения продовольствием стран третьего мира, для которых сформированные на мировом рынке цены на пшеницу оказались шоковыми, а была очередным рычагом давления на Россию.

В этой связи всё большую роль начинают играть локальные договорённости, которые формируют распределённый рынок, отличный от устоявшегося общего рынка. Ещё одним печальным выводом из сложившейся ситуации является снижение роли ООН в достижении ЦУР», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия может отказаться от продуктовой сделки.

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