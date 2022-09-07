Владивосток, 7 сентября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин регулярно обсуждает ситуацию в Нагорном Карабахе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом российский лидер сказал 7 сентября на встрече с главой армянского правительства в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Владимир Путин

«Разумеется, одним из самых чувствительных вопросов является обстановка, связанная с обеспечением безопасности вокруг Нагорного Карабаха. Всё время с вами на этот счёт говорим, в контакте постоянном», — сказал Путин.

Он отметил, что карабахский кризис обсуждается и в личных встречах, и по телефону.

Стоит отметить, что до этого Путин и Пашинян обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе 29 августа. Общение состоялось по телефону по инициативе армянской стороны.