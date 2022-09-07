Тамбов,
7 сентября 2022, 15:43 — REGNUM В Тамбовской области, где состоятся губернаторские выборы, 7 сентября открылся Центр общественного наблюдения за ходом голосования. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.
Общественники будут следить за выборами главы Тамбовской области с помощью видеонаблюдения
https://www.tambov.gov.ru/
В Тамбовской области представили Центр общественного наблюдения за ходом голосования. Он открылся на базе библиотеки имени А. С. Пушкина. Представители Общественной палаты региона рассказали о принципах работы центра, продемонстрировали его возможности.
«Любой желающий может посетить Центр общественного наблюдения и днём, и ночью. Для этого нужно предварительно подать заявку. Порядок её подачи изложен на сайте Общественной палаты Тамбовской области», — рассказал ответственный за организационное обеспечение деятельности центра Роман Зелепукин.
В общей сложности Общественная палата помогла подготовить 1200 наблюдателей. Они будут работать во всех 885 участковых избирательных комиссиях и в 32 территориальных избирательных комиссиях.
«Для обеспечения качественного наблюдения на выборах Общественная палата области заключила соглашения с общественными организациями и некоторыми региональными отделениями политических партий. Эксперты палаты провели обучение наблюдателей во всех муниципалитетах. А Центр общественного наблюдения — это наш технический помощник. Считаем, что всё это позволит повысить доверие к избирательному процессу, обеспечит его легитимность и прозрачность. Регион к общественному контролю хода голосования готов», — заявила заместитель председателя палаты и руководитель штаба общественного наблюдения Татьяна Казакова.
Функции общественного контроля за ходом голосования возложены на Общественную палату действующим законодательством. Председатель ОП Владимир Пеньков подчеркнул, что эксперты будут оценивать ситуации на выборах, но не вмешиваться в них.
«Выборы — это всегда конфликт интересов, статусов и ресурсов. Иногда в ходе голосования допускают действия, несовместимые с правовыми нормами. Общественная палата и наблюдатели будут способствовать выявлению таких моментов. В частности, для этого у нас есть экспертная группа, которая даёт оценку тем или иным ситуациям. При этом мы не вмешиваемся в избирательный процесс, а обращаемся за правовой оценкой в избирательные комиссии, и они принимают окончательные решения. Наша задача — минимизировать разногласия и помочь обеспечить легитимность голосования», — подчеркнул Владимир Пеньков.
В центре наблюдатели смогут следить за процессом голосования с момента открытия избирательных участков 9 сентября в 8:00 и до завершения подсчёта голосов 12 сентября. Для этого здесь есть всё необходимое: большая видеостена, на которую выводится трансляция с участков, а также десять индивидуальных рабочих мест, с которых можно посмотреть запись с любого избирательного участка, подключенного к системе. Техническую составляющую поможет обеспечить «Ростелеком».
Напомним, в этом году в Тамбовской области 9, 10 и 11 сентября пройдут выборы по 19 избирательным кампаниям, главные из них — выборы главы Тамбовщины.