За выборами главы Тамбовщины будут следить с помощью видеонаблюдения
Тамбов, 7 сентября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Тамбовской области, где состоятся губернаторские выборы, 7 сентября открылся Центр общественного наблюдения за ходом голосования. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.
В Тамбовской области представили Центр общественного наблюдения за ходом голосования. Он открылся на базе библиотеки имени А. С. Пушкина. Представители Общественной палаты региона рассказали о принципах работы центра, продемонстрировали его возможности.
В общей сложности Общественная палата помогла подготовить 1200 наблюдателей. Они будут работать во всех 885 участковых избирательных комиссиях и в 32 территориальных избирательных комиссиях.
Функции общественного контроля за ходом голосования возложены на Общественную палату действующим законодательством. Председатель ОП Владимир Пеньков подчеркнул, что эксперты будут оценивать ситуации на выборах, но не вмешиваться в них.
В центре наблюдатели смогут следить за процессом голосования с момента открытия избирательных участков 9 сентября в 8:00 и до завершения подсчёта голосов 12 сентября. Для этого здесь есть всё необходимое: большая видеостена, на которую выводится трансляция с участков, а также десять индивидуальных рабочих мест, с которых можно посмотреть запись с любого избирательного участка, подключенного к системе. Техническую составляющую поможет обеспечить «Ростелеком».
Напомним, в этом году в Тамбовской области 9, 10 и 11 сентября пройдут выборы по 19 избирательным кампаниям, главные из них — выборы главы Тамбовщины.