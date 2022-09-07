Тамбов, 7 сентября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Тамбовской области, где состоятся губернаторские выборы, 7 сентября открылся Центр общественного наблюдения за ходом голосования. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

https://www.tambov.gov.ru/ Общественники будут следить за выборами главы Тамбовской области с помощью видеонаблюдения

В Тамбовской области представили Центр общественного наблюдения за ходом голосования. Он открылся на базе библиотеки имени А. С. Пушкина. Представители Общественной палаты региона рассказали о принципах работы центра, продемонстрировали его возможности.

«Любой желающий может посетить Центр общественного наблюдения и днём, и ночью. Для этого нужно предварительно подать заявку. Порядок её подачи изложен на сайте Общественной палаты Тамбовской области», — рассказал ответственный за организационное обеспечение деятельности центра Роман Зелепукин .

В общей сложности Общественная палата помогла подготовить 1200 наблюдателей. Они будут работать во всех 885 участковых избирательных комиссиях и в 32 территориальных избирательных комиссиях.

«Для обеспечения качественного наблюдения на выборах Общественная палата области заключила соглашения с общественными организациями и некоторыми региональными отделениями политических партий. Эксперты палаты провели обучение наблюдателей во всех муниципалитетах. А Центр общественного наблюдения — это наш технический помощник. Считаем, что всё это позволит повысить доверие к избирательному процессу, обеспечит его легитимность и прозрачность. Регион к общественному контролю хода голосования готов», — заявила заместитель председателя палаты и руководитель штаба общественного наблюдения Татьяна Казакова .

Функции общественного контроля за ходом голосования возложены на Общественную палату действующим законодательством. Председатель ОП Владимир Пеньков подчеркнул, что эксперты будут оценивать ситуации на выборах, но не вмешиваться в них.

«Выборы — это всегда конфликт интересов, статусов и ресурсов. Иногда в ходе голосования допускают действия, несовместимые с правовыми нормами. Общественная палата и наблюдатели будут способствовать выявлению таких моментов. В частности, для этого у нас есть экспертная группа, которая даёт оценку тем или иным ситуациям. При этом мы не вмешиваемся в избирательный процесс, а обращаемся за правовой оценкой в избирательные комиссии, и они принимают окончательные решения. Наша задача — минимизировать разногласия и помочь обеспечить легитимность голосования», — подчеркнул Владимир Пеньков.

В центре наблюдатели смогут следить за процессом голосования с момента открытия избирательных участков 9 сентября в 8:00 и до завершения подсчёта голосов 12 сентября. Для этого здесь есть всё необходимое: большая видеостена, на которую выводится трансляция с участков, а также десять индивидуальных рабочих мест, с которых можно посмотреть запись с любого избирательного участка, подключенного к системе. Техническую составляющую поможет обеспечить «Ростелеком».

Напомним, в этом году в Тамбовской области 9, 10 и 11 сентября пройдут выборы по 19 избирательным кампаниям, главные из них — выборы главы Тамбовщины.