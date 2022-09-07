Октябрьский район, Югра, 7 сентября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В Югре возбуждено уголовное дело после проверки социологического исследования для муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Фото Алексея Гусева Национальные проекты

Установлено, что между управлением ЖКХ и строительства администрации Октябрьского района и ООО «ИРТ «Константа» был заключён муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы.

За 8,6 млн рублей исследовательская фирма должна была подготовить социологические опросы населения, создать механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличить численность людей, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, и другие работы.

В декабре 2021 года заведующим отделом архитектуры и градостроительства администрации Октябрьского района работа исследователей была принята без замечаний и полностью оплачена. Однако прокурорская проверка показала, что фактически некоторые пункты контракта не исполнены либо выполнены с существенными недостатками.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Как ранее сообщала пресс-служба прокуратуры ХМАО, в 2021 году после проверки реализации национальных проектов в Югре было возбуждено семь уголовных дел.