Пенза, 7 сентября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Размер выплат по социальным контрактам увеличен в Пензенской области. Соответствующий законопроект 7 сентября поддержали депутаты Законодательного собрания региона.

www. zspo.ru Здание Законодательного собрания Пензенской области

В законе о дополнительных мерах господдержки в обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предлагается изменить дату включения ребенка-сироты в список на получения жилья на 1 июля 2022 года. В прежней редакции сироты могли рассчитывать на жилье при постановке на учет до 1 июля 2021 года. Также продлен срок подачи заявлений на 2,5 месяца, сделать это можно до 15 ноября 2022 года.

Кроме того, депутаты одобрили поправки в закон «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории Пензенской области». Теперь члены семьи, в которых ребенок родился после гибели военнослужащего и установлено его отцовство, имеют право на обеспечение жильем. Со слов министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексея Качана, реализация проекта полностью будет обеспечена за счет федерального бюджета.

Парламентарии также поддержали нововведения, согласно которым размер бюджетных выплат предпринимателям по соцконтрактам составит 350 тыс. рублей вместо 250 тыс. рублей. На ведение личного подсобного хозяйства единовременная выплата для заключивших соцконтракт увеличена со 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Пензенской области военнослужащим по контракту именных подразделений назначена единовременная выплата в 300 тыс. рублей, из них половину военнослужащий получает при заключении контракта, оставшиеся 150 тыс. рублей — по истечении шести месяцев со дня заключения контракта либо при получении сведений о ранении, препятствующем дальнейшему прохождению службы.

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