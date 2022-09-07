Владимир, 7 сентября 2022, 15:55 — REGNUM В реестре проблемных объектов Владимирской области остаются три многоквартирных дома. Об этом 7 сентября в социальных сетях сообщил врио губернатора Александр Авдеев.
Руководитель региона дал развёрнутый ответ на сорвавшийся звонок в ходе прямой линии с жителями региона. Дольщики дома по 1-й Пионерской улице во Владимире два года не могут получить ключи от своих квартир. Власти обещают ввести многоэтажку в эксплуатацию до конца сентября 2022 года — получено положительное заключение Ростехнадзора по энергетике, готовится решение по теплу, затем разрешение выдаст Госстройнадзор.
В октябре 2021 года в реестре проблемных объектов в регионе числилось восемь домов.