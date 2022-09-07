Уфа, 7 сентября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Череп вымершего животного обнаружили на дне реки в Уфе. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Череп носорога

Сообщается, что удивительную находку обнаружили во время учебно-тренировочных сборов по водолазной подготовке.

Отмечается, что череп вымершего животного был найден в реке Уфе в районе Князевской переправы.

«Древние останки, предположительно, принадлежат шерстистому носорогу, жившему на Земле восемь тысяч лет назад», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что находку передали в национальный музей Башкирии.

«В музее уже есть несколько похожих экспонатов, принадлежащих сибирскому носорогу, вымершему пять-шесть тысяч лет назад. Принадлежит ли новый экземпляр этому виду или его более древнему собрату шерстистому носорогу предстоит выяснить экспертам», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в августе спасатели из Уфы пополнили палеонтологический фонд национального музея Башкирии бивнем мамонта и рогом бизона, которые были обнаружены на дне реки Белой.