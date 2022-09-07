История вопроса

По данным ООН, нехватку питьевой воды испытывает 40% населения мира. При этом 800 млн человек вообще лишены доступа к чистой воде и ещё 1,7 млрд нуждаются в дополнительных её источниках.

В России нехватка питьевой воды особо остро ощущается в сёлах. В общем, по словам президента России Владимира Путина, в 2019 году регулярного доступа к чистой воде лишены миллионы граждан.

