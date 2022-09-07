Кабул, 7 сентября 2022, 15:38 — REGNUM В афганской провинции Нимроз началось строительство трёх объектов водоснабжения при финансовой поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».
Стоимость проектов составляет 21 миллион афгани, которые будут оплачены ЮНИСЕФ.
Представители Детского фонда ООН заявили, что благодаря этим трём проектам 540 семей получат доступ к безопасной питьевой воде.
В то же время жители уезда Чахансур, где реализуются данные проекты, выражают удовлетворение строительством водопроводных сетей.
В настоящее время жителям уезда приходится ежедневно преодолевать несколько километров, чтобы получить чистую питьевую воду.