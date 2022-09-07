Кабул, 7 сентября 2022, 15:38 — REGNUM В афганской провинции Нимроз началось строительство трёх объектов водоснабжения при финансовой поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Вода
Вода
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Стоимость проектов составляет 21 миллион афгани, которые будут оплачены ЮНИСЕФ.

Представители Детского фонда ООН заявили, что благодаря этим трём проектам 540 семей получат доступ к безопасной питьевой воде.

В то же время жители уезда Чахансур, где реализуются данные проекты, выражают удовлетворение строительством водопроводных сетей.

В настоящее время жителям уезда приходится ежедневно преодолевать несколько километров, чтобы получить чистую питьевую воду.