Ростов-на-Дону, 8 апреля, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону присоединился к всероссийской экологической акции «Сохраним лес», которую 7 апреля провели активисты «Молодежки ОНФ». В городе-миллионнике было организовано пять точек сбора макулатуры, сообщает ИА REGNUM.

Регионы России в течение дня передавали экологическую эстафету друг другу, отследить которую можно было по хештегу #СохранимЛес. Участие в акции мог принять каждый, кому не безразлична тема экологии и бережного отношения к окружающей среде.

В течение воскресного дня ростовские волонтёры принимали макулатуру от жителей города-миллионника. Точки сбора были открыты у Донского государственного технического университета, Ростовского государственного экономического университета, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Института энергетики и машиностроения ДГТУ и Южного федерального университета.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности, по предварительным подсчётам, усилиями активистов удалось спасти около 2 тыс. деревьев.