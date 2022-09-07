Чита, 7 сентября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Организациями Забайкальского края в январе–июне 2022 года получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 24 789,5 млн рублей, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Убытки

Деятельность 130 организаций являлась прибыльной. Сумма прибыли составила 34 125,6 млн рублей, 89,2% прибыли получено организациями с основным видом экономической деятельности — «добыча полезных ископаемых».

Убыток получили 83 организации Забайкальского края (39,0% от общего числа отчитывающихся организаций) в размере 9336,1 млн рублей.

Кредиторская задолженность на конец июня 2022 года составила 98 068,8 млн рублей, из нее просроченная — 1264,8 млн. рублей, или 1,3% от общей суммы кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность на конец июня 2022 года составила 100 779,6 млн рублей, из нее просроченная — 5222,8 млн рублей, или 5,2% от общего объема дебиторской задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, организациями Забайкальского края в январе–апреле 2022 года получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 31 039,2 млн. рублей. Убыток получили 73 организации Забайкальского края (34,4% от общего числа отчитывающихся организаций) в размере 4574,1 млн. рублей.

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