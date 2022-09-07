Москва, 7 сентября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Нельзя оставлять без внимания «омерзительное» высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, назвавшего Россию «фашистским государством». Об этом 7 сентября заявил в своём телеграм-канале замапред Собвеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Такие вещи забывать нельзя никому. Этот чиновник должен быть навсегда занесён в списки нерукопожатных существ без права помилования», — написал Медведев.

Он также назвал Борреля «недалёким» и «мужчиной с унылым лицом».

Напомним, пресс-секретарь Борреля Петер Стано заявил, что тот якобы не называл РФ «фашистским государством и фашистским режимом», а то была ошибка перевода. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что была запрошена стенограмма выступления Борреля на испанском языке, но её не дают.