Пекин, , 15:35 — REGNUM Возможность встречи президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 15–16 сентября в Самарканде, не стала 7 сентября на брифинге комментировать официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Здание МИД КНР WhisperToMe

«Я пока не располагаю информацией по этому поводу», — заявила она, отвечая на соответствующий вопрос.

Отметим, ранее посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил журналистам, что президент России и председатель КНР проведут встречу на полях саммита ШОС в Самарканде.