Москва, , 15:35 — REGNUM Можно констатировать, что «Аэрофлот», начал постепенный переход на отечественные самолёты, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов, комментируя заключение контракта на поставку 339 самолётов.

Самолет Fedor Leukhin

«Сейчас группа «Аэрофлот» эксплуатирует более 350 самолётов, получается. Компания планирует заменить практический весь свой парк самолётов за 7 лет (210 МС-21, 89 SSJ-NEW, 40 Ту-214).

План по закупкам «Аэрофлотом» самолётов российского производства позволит компании наращивать зарубежные полёты и развивать бюджетные ближнемагистральные авиаперелёты по России. Однако есть риски, что заявленный объем самолётов не удастся поставить компании в срок.

Например, MC-21 только начинают выводить на серийное производство, SSJ-NEW ещё не прошёл сертификацию. Также существуют сложности с импортозамещением деталей на этих самолётах.

Ситуация с Ту-214 другая, импортозамещение не требуется, но для его пилотирования экипаж должен состоять из трёх пилотов.

Можно предположить, что MC-21 преимущественно будут направляться в компанию «Аэрофлот», а SSJ-NEW и ТУ-214 в компании «Россия» и «Победа», — пояснил эксперт.

Как сообщало, «Ростех» на полях ВЭФ-2022 подписал 7 сентября с «Аэрофлотом» крупнейший контракт на поставку 339 самолётов.

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