* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:33 — REGNUM Пресс-секретарь правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил, что закон о СМИ предыдущего правительства Афганистана был пересмотрен нынешними властями и отправлен лидеру талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на утверждение. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Пресса

Забихулла Муджахид заявил телевизионной в программе подотчётности правительства перед народом, что в религиозном и культурном секторах были проведены некоторые реформы.

Муджахид добавил, что закон о СМИ будет введён в действие после утверждения лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представитель радикалов также объявил, что запрещается продажа и распространение некоторых книг, противоречащих религиозным ценностям и национальным интересам.

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