Нальчик, 7 сентября 2022, 15:32 — REGNUM В Кабардино-Балкарии стал фигурантом уголовного дела заместитель начальника медицинского подразделения одного из исправительных учреждений УФСИН. Его уличили в служебном подлоге, сообщили 7 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Следователями был выявлен факт попытки оказания помощи одному из осужденных. Сотрудник медицинского подразделения одного из исправительных учреждений на территории Чегемского района подписал медицинское заключение, в котором подтверждалось наличие якобы обнаруженного серьезного заболевания у осужденного. Сотрудник медчасти таким образом хотел помочь освободиться от наказания мужчине, обвиненному в совершении тяжкого преступления.
При этом при проведении проверки выяснилось, что никакого заболевания, препятствующего отбыванию наказания, у осужденного нет, и комиссия по его вопросу не выносила никакого решения. По материалам ФСБ было возбуждено уголовное дело о подлоге, которое находится на расследовании.