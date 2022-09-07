Нальчик, , 15:32 — REGNUM В Кабардино-Балкарии стал фигурантом уголовного дела заместитель начальника медицинского подразделения одного из исправительных учреждений УФСИН. Его уличили в служебном подлоге, сообщили 7 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дело Kavtoday.ru

Следователями был выявлен факт попытки оказания помощи одному из осужденных. Сотрудник медицинского подразделения одного из исправительных учреждений на территории Чегемского района подписал медицинское заключение, в котором подтверждалось наличие якобы обнаруженного серьезного заболевания у осужденного. Сотрудник медчасти таким образом хотел помочь освободиться от наказания мужчине, обвиненному в совершении тяжкого преступления.

При этом при проведении проверки выяснилось, что никакого заболевания, препятствующего отбыванию наказания, у осужденного нет, и комиссия по его вопросу не выносила никакого решения. По материалам ФСБ было возбуждено уголовное дело о подлоге, которое находится на расследовании.