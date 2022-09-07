Петрозаводск, 7 сентября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Более 600 избирателей — жителей труднодоступных и отдаленных местностей Карелии — отдали свой голос на досрочном голосовании за нового главу республики, сообщили 7 сентября в пресс-службе ЦИК Карелии.

Minsvyaz.ru Выборы

Досрочное голосование в регионе проходило со 2 по 6 сентября в семи муниципальных районах: Калевальском, Кемском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Питякранстком и Сегежском.

«Члены участковых избирательных комиссий выехали в эти дни в 104 населенных пунктах, чтобы голос за своего кандидата смогли отдать более 600 человек», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что основное дни голосования за нового главу региона пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. В числе кандидатов — действующий глава республики Артур Парфенчиков, депутат Петрозаводского горсовета Андрей Рогалевич («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), временно безработный Анатолий Дударин (Демократическая партия России) и самозанятый Иван Кадаяс (партия «Родина»).