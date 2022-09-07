Москва, , 15:29 — REGNUM Продление дальневосточной ипотеки даст возможность ещё большему числу населения решить жилищный вопрос, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Помимо прочего, остаётся необходимость выполнения плановых показателей по нацпроекту «Жилье и городская среда».

А на Дальнем востоке есть потенциал для строительства и продажи жилья населению», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил продлить действие дальневосточной ипотеки.

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