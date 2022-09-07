Чита, , 15:29 — REGNUM За период с 30 августа по 5 сентября 2022 года в Забайкальском крае наибольшее снижение цен отмечалось на лук репчатый (на 9,3%), свёклу столовую (на 8,8%) и капусту белокочанную свежую (на 5,6%), сообщает 7 сентября территориальное управление государственной статистики.

Овощи

Также в регионе снизились цены на: картофель (на 3,4%), пшено (на 2,6%), чай черный байховый (на 2,3%), печенье, яблоки (на 1,7%), сыры сычужные твердые и мягкие (на 1,5%), морковь (на 1,4%), конфеты мягкие, глазированные шоколадом (на 1,3%), вермишель (на 1,1%), говядину, кроме бескостного мяса (на 0,9%), бананы (на 0,7%), масло сливочное, муку пшеничную (на 0,6%), творог (на 0,5%), маргарин, помидоры свежие (на 0,4%), смеси сухие молочные для детского питания (на 0,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 по 8 июля 2022 года в Забайкальском крае наибольшее снижение цен произошло на капусту белокочанную свежую (на 5,5%) и огурцы свежие (на 5,1%).

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