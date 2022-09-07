Дамаск, 7 сентября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Сирийский художник Элиас Заят скончался на 88-м году жизни. Об этом 7 сентября сообщает ARTnews со ссылкой на Dubai’s Green Art Gallery.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Отметается, что покойный являлся одним из наиболее значимых мастеров XX века в Сирии.

Отметим, Элиас Заят родился в 1935 году в Дамаске, а учился в Болгарии и Египте, а в 1970-х годах вернулся на родину. В своих работах он соединял заимствованные из европейского модернизма стили с раннехристианской иконографией и суфийскими образам, изображая на своих картинах мистических существ на абстрактном фоне. Затем постепенно перешёл от европейского модернизма к более мистическому стилю, корни которого черпал в истории Сирии.