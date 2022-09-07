Маймана, Афганистан, , 15:27 — REGNUM В афганской провинции Фарьяб вечером 6 сентября молодой человек по имени Хамидулла застрелил свою младшую сестру.

Убийство Jo Naylor

Согласно источникам, Хамидулла пытался бежать после убийства, которое он совершил во втором районе города Меймене, столицы провинции Фарьяб, но был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на выезде из города с оружием в руках.

Источники со ссылкой на криминальную полицию управления команды безопасности Фарьяба добавили, что в своём признании Хамидулла обвинил сестру в отношениях с другим мужчиной, несмотря на то, что она замужем.