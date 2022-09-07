Чита, 7 сентября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. За период с 30 августа по 5 сентября 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на консервы мясные для детского питания — 6,0%, сообщает территориальное управление госстатистики.

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Также цены увеличились на: огурцы свежие — 3,9%, консервы овощные для детского питания — 3,6%, колбасу полукопченую и варено-копченую – 3,3%, консервы фруктово-ягодные для детского питания – 2,7%, сметану – 1,3%, масло подсолнечное – 1%, мясо кур охлажденных и мороженых - 0,9%, соль поваренную пищевую - 0,8%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности - 0,6%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности - 0,5%, яйца куриные - 0,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года, по сравнению с маем 2022 года, в Забайкалье значительно возросли цены на картофель — на 11,3%.

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