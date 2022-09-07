* талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 15:23 — REGNUM В афганской провинции Герат талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали обыски домов в административном центре. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Террорист Иван Шилов © ИА REGNUM

Источники сообщили, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обыскали ряд домов в районах «Бараман» и «Мадай».

Обыски начаты на фоне того, что в последнее время участились нападения на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой провинции, и некоторые из радикалов были убиты.

Напомним, что 2 сентября в мечети «Гузаргах» в городе Герате произошёл теракт, устроенный террористом-смертником, в результате которого погиб настоятель этой мечети и проповедник талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) маулвви Муджиб-ур-Рахман Ансари.

Читайте также: 18 человек погибли при взрыве в мечети в Афганистане

Местные официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что в результате взрыва погибли 18 человек и 23 человека были ранены, но местные источники сообщили о 46 погибших и 86 раненых.