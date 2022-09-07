Владивосток, , 15:22 — REGNUM «Роснефть» достигла договорённостей о расширении сотрудничества с монгольскими партнёрами. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы говорим о возможной реализации крупного инфраструктурного проекта. Имеется в виду поставка российского газа в Китай через территорию Монголии», — заявил Путин.

«Вот час назад руководитель компании «Роснефть» докладывал мне о том, что в результате его рабочей поездки в Монголию были достигнуты договорённости о расширении сотрудничества. И по этому направлению, насколько мне известно, согласовали все вопросы, связанные с поставками нефти и нефтепродуктов», — продолжил президент.