Владивосток, 7 сентября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. «Роснефть» достигла договорённостей о расширении сотрудничества с монгольскими партнёрами. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы говорим о возможной реализации крупного инфраструктурного проекта. Имеется в виду поставка российского газа в Китай через территорию Монголии», — заявил Путин.

«Вот час назад руководитель компании «Роснефть» докладывал мне о том, что в результате его рабочей поездки в Монголию были достигнуты договорённости о расширении сотрудничества. И по этому направлению, насколько мне известно, согласовали все вопросы, связанные с поставками нефтепродуктов», — продолжил президент.