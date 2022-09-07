Москва, 7 сентября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. То, что параллельный импорт в России продлят на весь 2023 го, это решение более чем очевидно и последовательно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Пресс-служба Челябинской таможни Досмотр товара

«Скорее всего, «серый импорт» останется в РФ еще надолго, а может и навсегда, так как у очень многих стран (в том числе ЕС и США) закона ограничивающего «параллельный импорт» нет.

Однако полагаться только на параллельный импорт не стоит. Так как объёмы его все еще малы и составляют примерно 4% от всего импорта в 2021 году», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, параллельный импорт в России продлят на весь 2023 год, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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