Вашингтон, , 15:21 — REGNUM Рост цен, вызванный инфляцией, является средней по тяжести или серьезной проблемой для большинства американских граждан, сообщает 7 сентября со ссылкой на новый опрос общественного мнения The Hill.

Инфляция Picserver.org

По данным Gallup, о том, что они сталкиваются с финансовыми трудностями, заявили 56% респондентов. При этом число таких людей за последние месяцы выросло с 45% в ноябре и 49% в январе.

При этом опрос показал, что если для семей с низким доходом ситуация не изменилась и остается сложной, как и прошлой осенью, семьи со средним и высоким доходом начинают ощущать трудности больше, чем раньше.