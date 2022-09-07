Париж, 7 сентября 2022, 15:21 — REGNUM Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран уверяет, что санкции против России «эффективны», передает BFM TV.
«Если бы санкции не были эффективными, Владимир Путин не просил бы их прекратить», — заявил официальный представитель правительства Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции Франсуа Оланд вспоминает о встречах с российским коллегой Владимиром Путиным в своей последней книге.
Читайте также: Экс-президент Франции Оланд вспоминает о встречах с Путиным