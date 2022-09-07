Париж, 7 сентября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран уверяет, что санкции против России «эффективны», передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Если бы санкции не были эффективными, Владимир Путин не просил бы их прекратить», — заявил официальный представитель правительства Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции Франсуа Оланд вспоминает о встречах с российским коллегой Владимиром Путиным в своей последней книге.

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