Москва, 7 сентября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о «фашистском государстве» нельзя забывать. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

European Parliament Жозеп Боррель

«Мужчина с унылым лицом по фамилии Боррель заявил, что Россия — фашистское государство. Я бы не стал возвращаться к этому омерзительному заявлению недалёкого комиссара ЕС, но вынужден специально подчеркнуть, что такие вещи забывать нельзя никому и никогда», — написал Медведев.

По его словам, глава евродипломатии «должен быть навсегда занесён в списки нерукопожатных существ без права помилования».