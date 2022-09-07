Чита, , 15:18 — REGNUM За период с 30 августа по 5 сентября 2022 года в Забайкальском крае повысились цены на бензин автомобильный марки АИ-98 и выше. Как сообщает 7 сентября территориальное управление госстатистики, рост составил всего 0,01%.

Бензин

В то же время наблюдалось снижение цен на бензин автомобильный марки АИ-95 на 0,01%. Цены на бензин автомобильный марки АИ-92 и дизельное топливо остались без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 по 8 июля 2022 года в Забайкальском крае цены на бензин автомобильный марки АИ-95 были снижены на 0,01%.

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