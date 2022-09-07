Бухарест, , 15:17 — REGNUM Румынские пограничники остановили на границе автомобили с 72 беженцами.

Афганские беженцы 8am. af

По данным сайта Infomigrants, эти лица, ищущие убежища, являются гражданами Афганистана, Индии, Бангладеш, Ирака и Сирии. Согласно этому новостному сайту, беженцы хотели проникнуть в Румынию, прячась в грузовиках с фруктами.

Известно, что эти люди хотели попасть в Венгрию и Польшу.

Венгерские власти недавно заявили, что в этом году они предотвратили въезд в страну 105 000 беженцев, а польская сторона объявила в июле, что не допустили въезд 150 000 беженцев.