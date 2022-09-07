Москва, , 15:17 — REGNUM На смену «фрик-дядьке» на посту премьер-министра Великобритании пришла «фрик-тётка». Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Лиз Трасс Policy Exchange

«Смена караула в Британии: фрик-дядька ушёл, фрик-тётка пришла. Новая премьерша: а) некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающая победить Россию во всём; б) косит под Маргарет Тэтчер, не обладая её способностями даже на пять процентов; в) рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием её же бредовых санкционных упражнений», — написал Медведев.

По его словам, Лиз Трасс, ставшая новым британским премьером, «со всеми рассорится, всё провалит и уйдёт с позором, как и её предшественник — лохматый Бориска»: «Что ж, в Британии, славящейся своими традициями, кажется, появляется ещё одна».