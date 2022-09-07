Москва, 7 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Если Индия поддержит ведение потолка цен на нефть для России, это может нанести существенный урон российскому экспорту, так как за последнее время индия стала важнейшим импортёром российских энергоресурсов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Eric Kounce Добыча нефти

«В этом случае из крупных импортёров останется только Китай, который в прочем снизил объёмы закупок российских энергоресурсов, судя по всему, под давлением американских чиновников, которые неоднократно посещали Поднебесную в последнее время.

Россия, скорее всего, не сможет отказаться от экспорта в нефти в Индию, в прочем возможен и какой-то компромисс. На данный момент цены на нефть продолжают рост и находятся близко к отметке в $100 за баррель.

Однако в случае, если РФ сдержит слово и не будет поставлять нефть странам, поддержавшим ценовой потолок, цены на «черное золото» могут значительно выросте и торговаться ближе к $115-125 за баррель.

Даже снятие санкций с Ирана и Венесуэлы не сможет заместить Россию на нефтяном рынке, так как вместе эти страны добывают меньше 6 млн баррелей в сутки, в то время как РФ около 10 млн баррелей в сутки. Нефтяной кризис сейчас уже становится все более реальным», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия может поддержать введение потолка цен на российскую нефть и изучает этот вопрос, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

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