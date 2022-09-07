Москва, 7 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. На данный момент вопросы о расширении БРИКС и изменении названия объединения не стоят в повестке дня. Об этом 7 сентября заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в беседе с журналом «Международная жизнь».

Mgimo.ru Сергей Рябков

«Я бы не говорил, что сейчас расширение БРИКС стоит в повестке дня. Мы, конечно, приветствовали большой интерес со стороны ряда влиятельных международных игроков», — сказал он.

При этом замглавы МИД России указал, что в указанном объединении «по большому счету» нет процедуры расширения.

«Будем смотреть, что дальше. Об изменении аббревиатуры тем более рано говорить. Тем более мы еще даже сам подход не сформулировали. Этим будем заниматься», — добавил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что международные отношения на сегодняшний день переживают процесс эволюции, в ходе которого однополярность и гегемония веками, искусственно поддерживаемая Западом, уходит в прошлое.