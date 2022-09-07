Кишинёв, , 15:16 — REGNUM Министерство окружающей среды Молдавии и агентство по охране окружающей среды затягивают оформление нового участка под свалку. Об этом 7 сентября заявил в своём телеграм-канале мэр Кишинёве Ион Чебан.

Ион Чебан Privesc.Eu Moldova

«Повторяю, накопившийся мусор мы отнесём к правительству, к министерству окружающей среды, к агентству по охране окружающей среды, потому что руководство этих учреждений затягивает оформление новой земли, чтобы город мог функционировать», — написал Чебан.

Он сообщил, что объявил в столице чрезвычайное положение. Мэр отметил, что пригласил на совещание по данному вопросу представителей соответствующих ведомств, но никто не пришёл. По словам Чебана, мэрия Кишинёва с прошлого года добивается выделения нового участка под свалку.

«Очень жаль, что нынешняя некомпетентная и бессильная власть продолжает вставлять нам палки в колёса», — заявил градоначальник.