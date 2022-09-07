Воронеж, 7 сентября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Житель Воронежа заплатит штраф за размещение дискредитирующего российских военнослужащих комментария, оставленного под вымышленным именем в социальной сети. Об этом сообщили 7 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как уточнили в полиции, 59-летний воронежец разместил в социальной сети под видеозаписью комментарий, дискредитирующий действия Вооруженных Сил Российской Федерации. Аккаунт мужчины, созданный под вымышленными персональными данными, заблокирован администрацией сообщества. Полицейские же составили в отношении него протокол об административном правонарушении.

Материалы полиции рассмотрены в Коминтерновском районном суде Воронежа. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителя Челябинской области привлекли к уголовной ответственности за размещение в соцсетях ложных сведений об использовании Вооружённых сил Российской Федерации.