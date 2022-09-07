Екатеринбург, , 15:14 — REGNUM В регионах Уральского федерального округа могут ввести туристический сбор. Такими мыслями поделился на полях Восточного экономического форума полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Тобольский кремль Óðinn

«Считаю, что нам от этого источника отказываться не надо, в противном случае мы не получим возможности для улучшения нашей инфраструктуры, а делать это необходимо. Мы же хотим хорошо, комфортно отдыхать? Давайте немножко все скинемся, по чуть-чуть, чтобы всем по карману было», — пояснил Якушев ТАСС.

Уральский полпред подчеркнул, что туристический сбор должен быть корректным и не бить по карману.

Напомним, на заседании президиума Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил внести в Госдуму РФ законопроект, позволяющий всем регионам страны вводить туристический сбор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября 2022 года.