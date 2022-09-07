Новосибирск, , 15:13 — REGNUM В туристическом агентстве «Экстрим Тайм» проведён обыск по делу о гибели людей на Камчатке. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России, изъята документацию и установлены полные данные погибших.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) Игорь Шпиленок

В ходе изучения документов следователи установили отсутствие договоров с участниками туристической группы об оказании услуг.

«Кроме того, с официального сайта агентства удалена вся информация о туристическом продукте по восхождению на вулкан Ключевская Сопка в Камчатском крае, а впоследствии и сам сайт был заблокирован», — отметили в ведомстве.

Тем временем, тела погибших доставлены в населённый пункт, точную причину их смерти установят судмедэксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября суд в Новосибирске заключил директора турфирмы Андрея Степанова под стражу на два месяца. В настоящее время решается вопрос о его конвоировании в Камчатский край для проведения следственных действий.

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