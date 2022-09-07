Волжский, Волгоградская область, 7 сентября 2022, 15:15 — REGNUM Пересадку сердца впервые выполнили в волжском филиале федерального центра трансплантологии в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе администрации региона.
Первыми пациентами стали 52-летний житель Еланского района и 55-летний мужчина из Фролово. Оба чувтсвуют себя хорошо и идут на поправку.
Регион стал 13-м субъектом России, где выполняют такие сложнейшие операции, до этого в центре проводили трансплантации почки и печени — уже выполнено 66 таких вмешательств. Всего в медучрждении прошли лечение свыше 6,5 тысячи человек, 80% из которых жители Волгоградской области.
Как сообщало ИА REGNUM, волжский филиал открылся в 2020 году.