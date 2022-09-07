Волжский, Волгоградская область, , 15:15 — REGNUM Пересадку сердца впервые выполнили в волжском филиале федерального центра трансплантологии в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе администрации региона.

Центр трансплантологии в Волжском https://www.volgograd.ru

Первыми пациентами стали 52-летний житель Еланского района и 55-летний мужчина из Фролово. Оба чувтсвуют себя хорошо и идут на поправку.

«Трансплантация — это доступный и бесплатный для жителей процесс. Выполнены две первые сложнейшие операции по пересадке сердца. Теперь задача — развитие в регионе мощной трансплантационной программы аналогично московской», — отметил директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова» Минздрава России Сергей Готье.

Регион стал 13-м субъектом России, где выполняют такие сложнейшие операции, до этого в центре проводили трансплантации почки и печени — уже выполнено 66 таких вмешательств. Всего в медучрждении прошли лечение свыше 6,5 тысячи человек, 80% из которых жители Волгоградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, волжский филиал открылся в 2020 году.