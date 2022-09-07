Чебоксары, 7 сентября 2022, 15:12 — REGNUM Россия должна отстаивать свою позицию не только в Европе, но и во всём мире. Её голос должны слышать, уважать и считаться с ним. Но когда исчерпан язык дипломатии, когда «слова не действуют», то приходиться прибегать «к реальным действиям», следствием чего и стала военная спецоперация. Она привела к сплочению людей и укреплению суверенитета страны. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава фракции «СР — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов, комментируя заявление президента России Владимира Путина об укреплении суверенитета страны.
Чувашский политик согласился с главой государства, подчеркнув, что Россия должна заявлять о себе не только в Европе, но и во всём мире.
Он напомнил, что когда ранее РФ «не сказала веское слово», то «разбомбили Югославию», также поступили с Ливией и подобная участь могла ждать Сирию, суверенитет которой после вмешательства России удалось защитить.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что страна ничего не потеряла в ходе спецоперации и не потеряет, а наоборот, укрепит суверенитет. Российский лидер также подчеркнул, что Россия фактически не начинала военных действий, а наоборот, пытается их закончить.
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